إعلام إسرائيلي: الإمارات تفرض "فيتو" على بن غفير وسموتريتش
أفادت صحفية (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، فرضت "فيتو" على الوزيرين إيتمار بن غفير، وبتسلائيل سموتريتش، بالإضافة إلى وزراء أحزابهما، (عوتسما يهوديت) و(الصهيونية الدينية).
وقالت الصحفية، إن الإمارات بادرت لعقد مشروع "77" لإقامة نشاط ثقافي مشترك لـ "تعزيز ارتباط الشعبين وتأليف القلوب"، لكنها اشترطت عدم إشراك الوزراء سموتريتش وبن غفير ووزراء حزبيهما فيه، وإلا سيتم إلغاؤه.
وكانت الصحيفة أفادت، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، التقى بوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في نيويورك وناقشا الأمن الإقليمي وتعزيز المشاريع الاقتصادية.
ودعا كوهين بن زايد لزيارة إسرائيل، فيما توقع ووزير الخارجية الإماراتي أن يلتقي به في دبي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
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