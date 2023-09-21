إعلام إسرائيلي: الإمارات تفرض "فيتو" على بن غفير وسموتريتش

وكانت الصحيفة أفادت، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، التقى بوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في نيويورك وناقشا الأمن الإقليمي وتعزيز المشاريع الاقتصادية.





ودعا كوهين بن زايد لزيارة إسرائيل، فيما توقع ووزير الخارجية الإماراتي أن يلتقي به في دبي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.