الرئيس الإيراني: لا نرى أي عائق أمام إقامة علاقات مع مصر

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أنن لقاء وزيري خارجية إيران ومصر، قد يكون فصلا لإحياء العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه لا يرى أي عقبة لإقامة العلاقات.







وقال رئيسي في مؤتمر صحفي بنيويورك، أن "الجمهورية الإسلامية لا ترى أي عائق أمام إقامة علاقات مع مصر. وتم إبلاغ الجانب المصري بهذا الأمر أيضا"، وفق ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية.





وأضاف أن اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية البلدين في نيويورك قد يمهد الطريق لاستعادة للعلاقات بين إيران وجمهورية مصر العربية، حسب ما نقل موقع (العربية).



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قال، إن الوزير سامح شكري التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأربعاء.



رام الله - دنيا الوطن