عربي

"التعاون الإسلامي": قلقون من تصاعد حدة الخطاب المعادي للمسلمين وتكرار حوادث تدنيس المصحف

"التعاون الإسلامي": قلقون من تصاعد حدة الخطاب المعادي للمسلمين وتكرار حوادث تدنيس المصحف
منظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
عقد فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بالمسلمين في أوروبا اجتماعاً مفتوح العضوية في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك برئاسة معالي الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه.

وأعرب الأمين العام في كلمته عن القلق البالغ لمنظمة التعاون الإسلامي إزاء التصاعد في حدة الخطاب المعادي للمسلمين ومشاعر الكراهية تجاههم وادانتها الشديدة لحوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في بعض الدول الأوروبية.

واستعرض الأمين العام، في هذا الصدد، ما اتخذه من خطوات لمتابعة نتائج الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء الخارجية، والاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية. ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الحوار البنّاء من أجل تعزيز قيم الانسجام والتفاهم والتسامح والاحترام المتبادل بين الثقافات.
من جهة أخرى، أكد الاجتماع على ادانته بأشد العبارات لأعمال العدوان الشنيعة الأخيرة التي انتهكت حرمة المصحف الشريف في السويد والدنمارك. وجدد، في هذا الاطار، الالتزام بتنفيذ القرار  الاخير لمجلس وزراء الخارجية المتعلق بالجرائم المتكررة لتدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف.

ودعا الاجتماع إلى احترام الحرية الدينية لجميع المسلمين وعدم تقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمسلمين، بما في ذلك عدم حرمانهم من الحق في ممارسة حقوقهم الدينية وهويتهم الثقافية. وأعرب عن بالغ انشغاله إزاء الاتجاه المثير للقلق للمشاعر المعادية للمسلمين وكراهية الإسلام وظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتطرف اليميني والمنحى الذي تتخذه حوادث العنف التي تستهدف المسلمين في بعض البلدان الأوروبية.

أخبار ذات صلة

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

توقيف رسام كاريكاتير في تونس لسخريته من رئيس الحكومة

توقيف رسام كاريكاتير في تونس لسخريته من رئيس الحكومة

ملك الأردن: نحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام

ملك الأردن: نحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام

ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألف شخص جراء الإعصار

ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألف شخص جراء الإعصار

ولي العهد الأردني يلتقي مسؤولين أميركيين في واشنطن اليوم

ولي العهد الأردني يلتقي مسؤولين أميركيين في واشنطن اليوم

شاهد: الرئيس السوري يصل إلى الصين

شاهد: الرئيس السوري يصل إلى الصين

متى ستمتلك السعودية سلاحاً نووياً؟ ولي العهد السعودي يجيب

متى ستمتلك السعودية سلاحاً نووياً؟ ولي العهد السعودي يجيب

الرئيس الإيراني: لا نرى أي عائق أمام إقامة علاقات مع مصر

الرئيس الإيراني: لا نرى أي عائق أمام إقامة علاقات مع مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تنعى الشهيد أبو حسن وتؤكد أن المقاومة مستمرة

حماس تنعى الشهيد أبو حسن وتؤكد أن المقاومة مستمرة

الاحتلال يعتقل مواطنا من العيزرية بالقدس

الاحتلال يعتقل مواطنا من العيزرية بالقدس

مستوطنون يقتلعون أشتال الزيتون ويدمرون معدات زراعية جنوب نابلس

مستوطنون يقتلعون أشتال الزيتون ويدمرون معدات زراعية جنوب نابلس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الجمعة

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة الجمعة

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة الجمعة

طقس فلسطين: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

إصابات خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة حي رفيديا في نابلس

إصابات خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة حي رفيديا في نابلس

غزة: مجمع الشفاء الطبي يصدر توضيحاً بخصوص وفاة ثلاثة توائم

غزة: مجمع الشفاء الطبي يصدر توضيحاً بخصوص وفاة ثلاثة توائم

منوعات

أمبر هيرد تعود للسينما بأول عمل لها بعد أزمتها مع طليقها

أمبر هيرد تعود للسينما بأول عمل لها بعد أزمتها مع طليقها

الإعلامية منى الشاذلي تنضم لقنوات ON المصرية

الإعلامية منى الشاذلي تنضم لقنوات ON المصرية

محمد رمضان يحسم موعد الجزء الثاني من &quot;جعفر العمدة&quot;

محمد رمضان يحسم موعد الجزء الثاني من "جعفر العمدة"

ضحى التونسية تنهار وتفجّر مفاجأة حول طلاقها من مكس

ضحى التونسية تنهار وتفجّر مفاجأة حول طلاقها من مكس

صور: هيفاء وهبي تظهر بعباءة صيفية جريئة أمام حمام السباحة

صور: هيفاء وهبي تظهر بعباءة صيفية جريئة أمام حمام السباحة

سيرين عبد النور تخطف أنظار المتابعين بفستان أبيض مكشوف البطن

سيرين عبد النور تخطف أنظار المتابعين بفستان أبيض مكشوف البطن

شاكيرا تفاجئ جمهورها خلال الإعلان الترويجي لـ موسم الرياض 2023

شاكيرا تفاجئ جمهورها خلال الإعلان الترويجي لـ موسم الرياض 2023

ليلى عدنان طفلة مسلسل &quot;الكبير أوي&quot; تتصدر الترند بصور زفافها

ليلى عدنان طفلة مسلسل "الكبير أوي" تتصدر الترند بصور زفافها

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يساندون دينا الشربيني بوفاة والدتها

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يساندون دينا الشربيني بوفاة والدتها

والد النجمة التركية ميرفي كيالب يكشف سبباً صادماً لانتحارها

والد النجمة التركية ميرفي كيالب يكشف سبباً صادماً لانتحارها

عربي

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

المغرب يدرس استخدام مخلفات الزلزال لإعادة الإعمار

توقيف رسام كاريكاتير في تونس لسخريته من رئيس الحكومة

توقيف رسام كاريكاتير في تونس لسخريته من رئيس الحكومة

ملك الأردن: نحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام

ملك الأردن: نحذر من تجاوز الفلسطينيين في أي اتفاق سلام

ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألف شخص جراء الإعصار

ليبيا: نزوح أكثر من 43 ألف شخص جراء الإعصار