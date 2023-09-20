المغرب يخصص 11 مليار دولار لإعمار ما دمره الزلزال

رام الله - دنيا الوطنترأس العاهل المغربي محمد السادس جلسة عمل بقصره في الرباط، رسمت مشروعا لإعادة إعمار المناطق المنكوبة من الزلزال الأخير، وخصصت مبالغ لذلك.وخصصت الجلسة التي ترأسها الملك لإعادة إعمار 6 مناطق منكوبة من الزلزال بمبلغ 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار)، على مدى 5 سنوات.وأضاف بيان صادر عن الجلسة، أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان.وتأتي جلسة العمل الجديدة امتدادا لتوجيهات الملك محمد السادس، في الأسابيع الماضية، والتي وضعت برنامجا مدروسا للاستجابة للزلزال.وسيعمل هذا البرنامج، الذي تم إعداده على أساس تشخيص محدد للاحتياجات، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.