"ناقشا التطبيع مع السعودية".. تفاصيل لقاء بايدن ونتنياهو



بدورره، أبلغ نتنياهو، الرئيس الأمريكي ، أن التوصل إلى اتفاق "سلام تاريخي" ممكن مع السعودية، وذلك في ظل سعي واشنطن لإبرام عملية تطبيع بين البلدين.



وقال نتنياهو: "السيد الرئيس، أعتقد أنه يمكننا تحت قيادتكم أن نرسي سلاما تاريخيا بين إسرائيل والسعودية"، معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى قطع "شوط طويل" نحو تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.



وتناقش الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية اتفاقا محتملا يشمل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإسرائيليين والسعوديين وإبرام اتفاقية دفاع بين واشنطن والرياض.



رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى منذ إعادة انتخاب الأخير العام الماضي، وقال إنهما سيناقشان "قضايا صعبة".وأضاف بايدن، الذي كان يتحدث في وجود الصحفيين بالغرفة في أثناء لقائه بنتنياهو، "أنهما سيناقشان حل الدولتين" والقضية الفلسطينية.وقال بايدن خلال حديثه: "سأناقش مع نتنياهو قضايا تشمل القيم الديمقراطية"، قبل أن يشير إلى أنه يأمل بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن نهاية العام الجاري.وأكد الرئيس الأميركي أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "قوي"معرباً عن أمله في تسوية بعض الأمور بين البلدين.