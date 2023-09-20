وزير الخارجية الإسرائيلي: الاتفاق مع السعودية سيُمهد الطريق أمام دول أخرى

رام الله - دنيا الوطنتوقع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن تنضم دول إسلامية هامة أخرى إلى اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية حال توقيعه.وقال في تصريح أوردته هيئة البث الاسرائيلية مكان، أن هذا الاتفاق يصب في خانة مصلحة الرياض.وأضاف كوهين الذي يرافق نتنياهو في زيارته الحالية للولايات المتحدة: "ان هذا الاتفاق سيكون من المسائل المحورية التي ستهيمن على اللقاء بين بنيامين نتنياهو والرئيس الامريكي جو بايدن في نيويورك اليوم على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة".الى ذلك قال رئيس قسم الاستخبارات سابقاً في جيش الاحتلال عاموس يادلين: "ان تطبيع العلاقات مع السعودية يفتح نافذة فرص لاقامة حكومة وحدة".وأضاف أن هناك امكانية للقيام بخطوتين هامتين للغاية: الأولى هي إجراء سلام مع المملكة العربية السعودية، والثانية هي "تحرير الدولة من الائتلاف الذي مسّ بكل مُركبات أمنها القومي".