المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر بالالتماسات ضد وزير القضاء في أكتوبر المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن موعد جديد للنظر في الالتماسات المقدمة ضد وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، بشأن عدم انعقاد لجنة تعيين القضاة.ومن المزمع أن تنظر المحكمة العليا في الالتماسات يوم 22 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل الساعة 12 ظهرا، وذلك بتركيبة من 3 قضاة، هم: أليكس شتاين، وياعيل فلنر، وعوفر غروسكوبف.وستعُقد الجلسة من دون رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حيوت، والقاضية عينات بارون، بسبب تقاعدهما، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وتفتقد المحاكم الإسرائيلية لنحو 20 قاضيا، وحتى نهاية العام الجاري سيرتفع عدد المناصب الشاغرة إلى أكثر من 50.