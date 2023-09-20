مصر: هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب محافظة مطروح





وأشار المعهد إلى أن الهزة وقعت على عمق 13.68 كيلومتر، عند التقاء خط عرض 32.52 شمالاً، وخط طول 24.79 شرقاً.





رام الله - دنيا الوطنضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأربعاء، محافظة مطروح، شمال غرب مصر، دون أن تسجل أية خسائر بشرية أو مادية.وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، في بيان صحفي، إن الهزة الأرضية كانت قد سُجلت في تمام الساعة (4:33:12) حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، على بعد 265 كيلومترا شمال غربي مدينة مرسى مطروح.