الأردن: أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان تُعقد اليوم





وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت العدوان، في آيار/مايو الماضي، وقالت إنه حاول تهريب الأسلحة عبر جسر الملك حسين قبل أن تسلمه إلى الأردن.



رام الله - دنيا الوطنتعقد محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان، و13 متهماً آخرين.وأحال النائب العام للمحكمة في وقت سابق، القضية للمحكمة وأسند للمتهمين أربع تهم هي جريمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك، وفق ما نقل موقع (المملكة).يشار إلى أن مجلس النواب اتخذ في أيار/مايو الماضي، قرارا برفع الحصانة عن العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.