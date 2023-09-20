إعلام إسرائيلي يكشف أهم ملفات الخطة متعددة السنوات للجيش والمنظومة الأمنية





كما تتضمن "شراء طائرات (F-15) جديدة، وإنشاء معسكرات تدريب جديدة لما قبل الخدمة العسكرية، وتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي وإنشاء نظام كهرباء شمسي مستقل".





ونقل (والا) عن مسؤولين في الجيش، قولهم، إن"منظومة الليزر ستغير قواعد اللعبة".





رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن أهم ملفات الخطة متعددة السنوات للجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية، والتي من المتوقع أن يلخص رئيس الأركان هرتسي هاليفي تفاصيلها قريباً.وبحسب الموقع، فإن الخطة "تتضمن نشر منظومة الاعتراض بالليزر على حدود قطاع غزة في عام 2025 وعلى الحدود مع لبنان بحلول عام 2027، وتحديث المواقع وقواعد التدريب".