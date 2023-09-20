أول تعليق من دولة عربية على العدوان في جنين

علق الأردن اليوم الأربعاء، على عدوان الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، والذي أسفر عن استشهاد أربعة شبان، وإصابة نحو 30 آخرين.





رام الله - دنيا الوطنوأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان، مساء الثلاثاء، على مدينة جنين، وحذرت من استمرار دوامة العنف.وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وشدد المجالي على ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكداً ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري.واستشهد ستة فلسطينيين أربعة منهم في جنين، في عدوان إسرائيلي بمناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة في أقل من 24 ساعة.