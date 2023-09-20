خطوة مفاجئة من اليابان تجاه كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنفي خطوة مفاجئة، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأربعاء، عن رغبته في تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، وتصميمه على لقاء الزعيم كيم جونغ أون.وقال كيشيدا، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ "سياسة اليابان تجاه كوريا الشمالية لم تتغير، واليابان تريد تطبيع علاقاتها مع كوريا الشمالية".وأضاف أنه "بهدف فتح صفحة جديدة سوياً، أود أن أعرب عن تصميمي على مقابلة الرئيس كيم جونغ أون وجها لوجه وفي أي وقت ومن دون شروط"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأكد رئيس الوزراء الياباني أنه سيسعى لـ"تنظيم لقاءات رفيعة المستوى" تحت إشرافه من أجل أن تعقد هذه القمة في أسرع وقت ممكن.وقبل أيام، أعلن المتحدّث باسم الحكومة اليابانية أن كيشيدا مستعد للقاء كيم "من دون شروط مسبقة".وكان رئيس الوزراء الياباني الأسبق جونيتشيرو كويزومي، زار كوريا الشمالية مرتين، حيث التقى الزعيم الراحل كيم جونغ-إيل والد الزعيم الحالي.وأدّت زيارته الأولى إلى بيونغ يانغ في 2002 إلى عودة خمسة مواطنين يابانيين اعتقلتهم كوريا الشمالية، لكنّ العلاقات بين طوكيو وبيونغ يانغ ما لبثت أن تدهورت قبل أن تتفاقم أكثر بعد التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في 2006.