شاهد: لحظة طرد السفير الإسرائيلي من قاعة الأمم المتحدة

طرد عناصر الأمن في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير الإسرائيلي جلعاد أردان من قاعة الجمعية العامة، مساء الثلاثاء، خلال إلقاء الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كلمة أمام الحاضرين.وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو لعناصر الأمن وهم يسحبون السفير الإسرائيلي إلى خارج القاعة، بعد أن رفع صورة مهسا أميني، بينما كان الرئيس الإيراني يلقي خطاباً أمام الدورة الـ(78) للجمعية العامة للأمم المتحدة.وبعد أن جرى إخراجه من القاعة، سارع إردان إلى نشر تدوينة على حسابه في منصة (إكس) والمعروفة بـ(تويتر) سابقاً، استنكر فيها المجتمع الدولي بسبب "منحه منصة" للرئيس الإيراني، واصفاً إياه بـ"القاتل الشرير".وأوضح أنه غادر قاعة الجمعية العمومية "ليؤكد للجميع أن إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الإيراني"، وفق قوله.