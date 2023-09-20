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الرئيس الجزائري: نتطلع إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ومتمسكون بمبادرة السلام العربية

الرئيس الجزائري: نتطلع إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ومتمسكون بمبادرة السلام العربية
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، إننا نتطلع لإنصاف الشعب الفلسطيني، مشيراً في الوقت ذاته إلى التمسك بمبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد تبون في كلمته أمام رؤساء وقادة دول العالم في أشغال الدورة العادية الـ(78) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن "الجزائر لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من حقه ومن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف الرئيس الجزائري: "متمسكون بمبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تمكين الشعب الفلسطيني من كسب حقوقه المشروعة".

ودعا الرئيس تبون "مجلس الأمن، لإصدار قرار يؤكد حل الدولتين ويوقف القرارات الأحادية الجانب من طرف إسرائيل وأنشطتها الاستيطانية، بالإضافة إلى عقد جمعية عامة استثنائية للأمم المتحدة، لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الأممية".

كما أوضح الرئيس الجزائري في كلمته، أن الجزائر بادرت نهاية العام الماضي بإشرافه الشخصي إلى مبادرة لتوحيد الفصائل الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد اجتمع في وقت سابق، بنظيره الجزائري عبد المحيد تبون، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الرئيس عباس "أطلع الرئيس تبون على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى ممارسات الاحتلال وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني، والتي تقوض فرص السلام وحل الدولتين".

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