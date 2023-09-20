إعلام إسرائيلي: هجمات تشويش شديدة عطلت أنظمة "GPS" للطائرت المُتجهة نحو مطار بن غوريون





وأضافت بأن المسؤولين الإسرائيليين يرجحون أنها بسبب الأنظمة الروسية في سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط.





رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن هجمات تشويش شديدة، عطلت أنظمة "GPS" للطائرت المُتجهة نحو مطار بن غوريون.ووفق ما نقلت القناة عن سلطة المطارات الإسرائيلية، فقد اعترفت الأخيرة، بأن هجمات تشويش شديدة من جهات مجهولة، عطلت أنظمة "GPS" للطائرت المتجهة نحو مطار بن غوريون خلال الأشهر الماضية، مما تسبب باتخاذها مسارات هبوط بديلة.