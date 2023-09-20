شاهد: "أنا مسلم أرفض التطبيع".. مواطن مغربي مُتضرر من الزلزال يرفض مساعدات إسرائيل

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أعلن قبل عدة أيام، بأن إسرائيل ستقدم مساعدات إلى المغرب بعد الزلزال الذي ضرب البلاد.





وتشهد العلاقات الإسرائيلية المغربية منذ نحو سنتين تطوراً ملحوظاً في عدة مجالات أبرزها، التعاون العسكري.









رام الله - دنيا الوطنتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر مواطناً مغربياً متضرراً من الزلزال الأسبوع الماضي، وهو يرفض مساعدات مُقدمة من إسرائيل.وضرب زلزال عنيف مدينة مراكش في الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 3000 شخص وإصابة الآلاف.ويظهر في مقطع الفيديو المواطن المغربي وهو يقول، "أنا مسلم، أنا مغربي، أرفض التطبيع".