تونس: انقطاع مفاجئ للكهرباء في مختلف مناطق البلاد

رام الله - دنيا الوطنانقطع التيار الكهربائي، بشكل مفاجئ، الليلة الماضية، في تونس، وشمل مختلف مناطق البلاد.وبحسب بيان للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فإن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد، وأن الأسباب لا تزال غير معلومة.ونفى مدير الاتصال بالشركة التونسية صحة ما تم تداوله حول وقوع انفجار في محطة (رادس) مؤكداً أن الفرق الفنية تعمل لإعادة الكهرباء.وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه، على إثر انقطاع التيار الكهربائي، فجر يوم الأربعاء، تحول وزير الداخلية كمال الفقي إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر انفجاراً وحريقاً، يرجح أنهما في محطة (رادس) للكهرباء، قبل أن يعم الظلام مختلف المناطق.وفي وقت لاحق، نقلت إذاعة (موزاييك) التونسية، عن مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري، أن التيار الكهربائي يشهد عودة تدريجية في بعض المناطق في انتظار استكمال الأشغال على مستوى كل الشبكة.