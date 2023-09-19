شؤون فلسطينية

الإسلامي الفلسطيني ينظم ندوة حوارية للتوعية بصيغ التمويل الإسلامية والخدمات المصرفية في الخليل

الإسلامي الفلسطيني ينظم ندوة حوارية للتوعية بصيغ التمويل الإسلامية والخدمات المصرفية في الخليل
نظم البنك الإسلامي الفلسطيني ندوة حوارية توعوية حول صيغ التمويل الإسلامية والخدمات المصرفية، وذلك في سياق الفعاليات التي عقدها البنك ضمن رعايته الاستراتيجية لمهرجان أيام العنب الخليلي 2023 وتعزيزاً لجهوده المبذولة للتوعية بالخدمات المصرفية بشكل عام والصيرفة الإسلامية بشكل خاص.

وجرى افتتاح الندوة التي عقدت في مقر الجمعية الشرعية الخيرية في البلدة القديمة في الخليل، بحضور حشدٍ من المواطنين والتجار وبمشاركة عضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني د. أيمن جويلس ومدير منطقة الجنوب نزار بالي وعددٍ من مدراء دوائر وفروع البنك.

وأوضح د. أيمن جويلس للحضور طبيعة مهام هيئة الرقابة الشرعية في البنك والدور الذي تقوم به لضمان توجيه أعمال ونشاطات البنك والتأكد من التزامها بأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المرجعيات المعتمدة على مستوى العالم في مجال الصيرفة الإسلامية وأجاب على استفسارات الحضور بخصوص الجوانب الشرعية للمعاملات المالية وتفاصيلها.

وأكد جويلس على النقلة النوعية التي شهدتها الصيرفة الإسلامية في فلسطين بشكل عام وعلى مستوى البنك الإسلامي الفلسطيني بشكل خاص، مبيناً أنها باتت تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.

بدوره قدم مدير دائرة التسويق والعلاقات العامة إبراهيم سلمان عرضاً حول الخدمات الإلكترونية للبنك وبطاقات World Mastercard وPlatinum Mastercard المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات والامتيازات التي توفرها للعملاء بالإضافة إلى استعراض أبرز منتجات وخدمات البنك الأخرى.

وفي تعقيبه على هذه الندوة الحوارية قال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إنها تأتي في إطار جهود البنك المستمرة للتوعية بالصيرفة الإسلامية، موضحاً أن التوعية تعتبر أساساً لتعزيز توجه الجمهور نحو الخدمات المصرفية الإسلامية وتبيان مزاياها والأسس التي تقوم عليها.

وأكد السعدي أن هذه الجهود التوعوية تأتي بالتوازي مع قيام البنك بتطوير العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية الجديدة التي تلبي تطلعات العملاء واحتياجاتهم.

ويقوم البنك الإسلامي الفلسطيني بتنظيم لقاءات وندوات توعوية بشكلٍ دوري وذلك في إطار جهوده لزيادة الوعي بالخدمات المصرفية الإسلامية والخدمات المصرفية بشكل عام؛ بهدف توضيح مفاهيمها المختلفة للجمهور وبما ينعكس على زيادة مستويات الشمول المالي في فلسطين.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً وأكثر من 100 صرافٍ آلي.

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