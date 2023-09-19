العاهل الأردني يُلقي خطاباً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم



وحسب جدول كلمات المتحدثين الذي نشرته الأمم المتحدة ستكون كلمة العاهل الأردني، من أوائل الكلمات التي تلقى في الجلسة الافتتاحية.



وعقد الملك عبد الله الثاني على هامش زيارته للولايات المتحدة، سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين في الاجتماعات، وفق ما نقلت قناة (المملكة).



وتبدأ أيضا، أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتضمن أعمال هذه الدورة قمة أهداف التنمية المستدامة، وقمة التمويل العالمي، وثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى حول الصحة والمناخ والشباب، إضافة إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.



وتشهد هذه الدورة أول ظهور شخصي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأمم المتحدة منذ بدء الحرب الأوكرانية في شباط من العام الماضي، في حين يغيب رؤساء وقادة روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا.



وسيبدأ زعماء العالم إلقاء خطاباتهم التي تتضمن تصوراتهم للعالم ولدور دولهم وسياساتها في حل القضايا العالمية.



رام الله - دنيا الوطنيلقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، خطاباً في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها الـ 78.