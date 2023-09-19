شؤون فلسطينية

أسرى (النقب) يشرعون بخطوات احتجاجية رداً على عقوبات مصلحة السجون

أسرى (النقب) يشرعون بخطوات احتجاجية رداً على عقوبات مصلحة السجون
الاسرى
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسرى في سجن (النقب) بدأو اليوم الثلاثاء، بتنفيذ خطوات احتجاجية تتمثل بإغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام.

وأوضح نادي الأسير أن هذا الأمر ياتي كرد أولي، رفضًا لقرار إدارة السّجن بفرض (عقوبات) على الأسرى في قسمي (26) و(27)، وتتمثل بحرمانهم من إدخال الملابس، والاستمرار بالمساس بظروف حياتهم.

وسبق أن قررت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، منع إدخال الملابس لأسرى سجن النقب، في إطار تطبيق قرارات وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى.

وقال مكتب (إعلام الأسرى) إن إدارة سجون الاحتلال قررت معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس مدة 6 شهور، ضمن حملة بن غفير لتشديد الخناق عليهم.

بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى إن حالة من التوتر تسود سجن (النقب) عقب قرار إدارة السّجن، بفرض (عقوبات) بحق الأسرى القابعين  في قسمي (26 و27)، تتمثل بحرمانهم من إدخال الملابس لمدة ستة شهور.

وأكدت الهيئة، أن الأسرى وفي إطار الرد الأولي على قرار إدارة السجن الانتقامي، والذي يأتي في سياق العدوان المتواصل بحقهم، قرر الأسرى إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام اليوم الثلاثاء.

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