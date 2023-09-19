دولي

إثر مرض غامض.. وفاة سبعة أشخاص وإصابة العشرات في ساح العاج

إثر مرض غامض.. وفاة سبعة أشخاص وإصابة العشرات في ساح العاج
مرض غامض في دولة إفريقية يقتل سبعة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (فرانس برس)، عن مصادر طبية ومحلية قولها، بأن مرضاً غامضاً تسبب في وفاة سبعة أشخاص، ونقل 59 آخرين إلى مستشفى مدينة بواكيه وسط كوت ديفوار.

وقال مصدر في المستشفى الجامعي في بواكيه، إن سبعة أشخاص توفوا حتى الآن من جراء هذا المرض، خمسة منهم فارقوا الحياة في المستشفى وآخران في قرية نيانغبان جنوبي المدينة.

وأضاف: "لدينا ما مجموعه 59 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى، غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وإذ أكد المصدر أنه لم يعرف حتى الآن نوع هذا المرض أو مصدره، أوضح أن من أبرز أعراضه القيء والإسهال، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وقال إيمانويل كوامي نغيسان عدة قرية نيانغبان، إن أولئك الذين ماتوا تتراوح أعمارهم بين (5 و12 عاماً)، وأضاف أن نحو 50 شخصا نقلوا إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

ونقل عن ممرض قوله، الأحد، إن هناك "أطفالا يموتون".

وقال سيليستين كواديو كوفي، وهو أحد المقربين من عمدة القرية، إن العديد من السكان يظنون أن المرض سببه أطباق مطهية من ذرة ملوثة ببكتيريا ما.

وبحسب زيتانيك أموين ياو، وهي والدة أول طفل توفي من جراء المرض، فإن ابنها أصيب بإعياء بعد أن اشترت هذا الطعام وأعطته إياه.

وأوضحت أنه "بعد أن تناول طفلها البالغ من العمر (3 سنوات) الطعام أصيب بإسهال، ثم بدأ يتقيأ عندما أعطيته الدواء الذي أعطوني إياه في مستشفى جيبونوان. عدنا إلى المستشفى وطلبوا منا الذهاب إلى المستشفى الجامعي في بواكيه حيث توفي".

وفقدت أغنيس آيا كونان أيضا ابنتها، لكنها ترفض تحميل مسؤولية وفاتها للطعام أو بائعه، مؤكدة أن "بقية أطفالها تناولوا نفس الطعام يوم الأحد ولم يصبهم أي مكروه".

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