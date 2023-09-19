إعلام إسرائيلي: استعدادات لاحتمال استئناف إطلاق الصواريخ من القطاع

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن قرار إبقاء معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع مغلقاً جاء وفق تعليمات وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي، وذلك بعد إجراء تقييم للوضع الأمني.





وأضافت بأنه سيتم تجديد التقييم الأمني وفقاً للتطورات في المنطقة، كما أن هناك استعدادات لمحاولات إطلاق صواريخ من القطاع.



