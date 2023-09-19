شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: استعدادات لاحتمال استئناف إطلاق الصواريخ من القطاع

إعلام إسرائيلي: استعدادات لاحتمال استئناف إطلاق الصواريخ من القطاع
استعدادات في إسرائيل لاحتمال استئناف إطلاق الصواريخ من القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن قرار إبقاء معبر بيت حانون/إيرز شمال القطاع مغلقاً جاء وفق تعليمات وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي، وذلك بعد إجراء تقييم للوضع الأمني.

وأضافت بأنه سيتم تجديد التقييم الأمني وفقاً للتطورات في المنطقة، كما أن هناك استعدادات لمحاولات إطلاق صواريخ من القطاع.

 وتابعت القناة، "الآن في المنظومة الأمنية سيتابعون ما إذا كانت المظاهرات عند الحدود مع غزة ستتقلص اليوم أم لا".

وكانت (القناة 14)، أفادت بأن المنظومة الأمنية في إسرائيل، تستعد لاحتمال استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، خاصة بعد إغلاق معبر بيت حانون/إيرز.

وتابعت: "خلال الساعات القليلة القادمة سيصدر قرار حول إعادة فتحه، أو استمرار إغلاقه".

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