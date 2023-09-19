شؤون فلسطينية

شاهد لحظة انتشال جثمانه: الدفاع المدني يكشف حيثيات وفاة مواطن إثر انهيار بئر بغزة

شاهد لحظة انتشال جثمانه: الدفاع المدني يكشف حيثيات وفاة مواطن إثر انهيار بئر بغزة
وفاة الشاب طوطح إثر انهيار بئر جنوب شرق غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، بغزة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل وحيثيات وفاة مواطن، إثر انهيار بئر جنوب شرق مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن إشارة وصلت الدفاع المدني مساء أمس الاثنين، بوجود شخص عالق داخل حفرة، وهو مواطن (27 عاماً)، قبل أن تتحرك الطواقم على الفور وتبدأ عمليات محاولة إخراجه من الحفرة".

وأضاف: أن الحفرة يتجاوز عمقها (3 أمتار)، حيث كان الشاب يقوم بتجهيز بئر لمياه الصرف الصحي، ونتيجة عدم استخدام وسائل الوقاية والسلامة انهارت عليه الحفرة".

وأكد بصل أن "طواقم الدفاع المدني تعاملت مع الشاب من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة 12 فجراً، وتم إخراجه من البئر وهو على قيد الحياة، ولكن حالته كانت خطيرة".

وتابع: بأنه تم تسليم الشاب إلى مستشفى الشفاء، ولكن وصلت لنا إشارة بأنه توفي الساعة الواحدة فجراً.

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر لحظة انتشال جثمان المواطن أحمد هاني طوطح، توفر إثر انهيار بئر جنوب شرق مدينة غزة.


 

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