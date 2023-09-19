ماذا جاء في لقاء بن زايد والسيسي في أبو ظبي؟

التقى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة أبو ظبي.





رام الله - دنيا الوطنوبحث الزعيمان، العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وتطرق اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، لسبل تنمية العمل المشترك في جميع المجالات بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركةـ ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار المستدام.وهنأ السيسي بن زايد، بالإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال إنجازها أطول مهمة عربية فضائية في تاريخ العرب، معربا عن تمنياته للإمارات مزيدا من التقدم في مختلف المجالات.واستعرض الرئيسان مسارات التعاون خاصة في المجالات الحيوية التنموية والاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لتوسيع آفاقها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.كما بحث الجانبان عددا من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية بما يعزز أسس السلام والاستقرار الإقليميين.كذلك تطرق اللقاء إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop28" الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري وأهميته في مواصلة دفع العمل المناخي الجماعي المشترك خاصة في مجالات الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة بما يعود بالخير والنماء على الجميع ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية.وأكد الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بين البلدين وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية لضمان الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتحقيق تنميتها والازدهار المستدام لشعوبها.