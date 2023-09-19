شؤون فلسطينية

اشتية: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية

اشتية: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية
اشتية في خطابه بقمة أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن العمل على إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين وفق القرارات والمرجعيات الدولية هي مسؤولية المجتمع الدولي أجمع، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية المستدامة فيها.

وأكد اشتية في خطابه في قمة أهداف التنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، "أنه مع انقضاء منتصف المدة منذ اعتماد أجندة التنمية المستدامة، ما زلنا بعيدين جدا عن تحقيق أهدافنا بحلول عام 2030، ما يحتم علينا أن نعمل معا لتبني إجراءات عملية للتغلب على الأزمات المتعددة التي نواجهها".

وتابع: "بعد مضي نصف المدة على تنفيذ الأجندة، فإن الشعب الفلسطيني يكافح من أجل اللحاق بالركب العالمي، في ظل استعمار استيطاني يسيطر على الأرض ويضعف الإنسان، ويتحكم بحدود دولة فلسطين ومعابرها، ويسلب موارد شعبنا ومقدراته، ويمارس كل ما من شأنه أن يقوّض فرص التنمية في فلسطين".

وقال اشتية: "إن خطة تحويل عالمنا التي اعتمدها المؤتمر، أكدت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إرساء السلام، وسيادة الدول على ثرواتها الوطنية ومواردها الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية، ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقانون الدولي من أجل إزالة العقبات التي تحول دون إتمام حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي التي ما زالت تؤثر سلبا في قدرتها على تحقيق التنمية الشاملة".

وتابع: "رغم العقبات الناجمة عن واقعنا تحت الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا فلسطين، فإن حكومتنا قامت بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة للوصول إلى أهداف أجندة التنمية المستدامة".

وأضاف: تتمثل أولويات فلسطين التنموية، التي نعمل عليها وفقا لأجندة التنمية الوطنية 2024/2029، في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بالتركيز على تعزيز قاعدته الإنتاجية وتحسين قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة الأزمات وتحسين جودة الخدمات العامة الأساسية والإصلاح وتعزيز فعالية المؤسسات العامة.

وقال رئيس الوزراء: إن شعبنا سيستمر في كفاحه لتحقيق استقلاله في الأعوام القادمة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة مع حلول عام 2030. ولكن إذا استمرت إسرائيل في احتلالها وإجراءاتها الاستيطانية والاستعمارية تجاه الأرض والإنسان والأموال، وتراجعت المساعدات الدولية، كل ذلك سيحدّ من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها لمواطنيها وتعهداتها الدولية".




أخبار ذات صلة

المرور بغزة: 13 إصابة في حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: 13 إصابة في حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

إعلام إسرائيلي: استعدادات لاحتمال استئناف إطلاق الصواريخ من القطاع

إعلام إسرائيلي: استعدادات لاحتمال استئناف إطلاق الصواريخ من القطاع

شاهد لحظة انتشال جثمانه: الدفاع المدني يكشف حيثيات وفاة مواطن إثر انهيار بئر بغزة

شاهد لحظة انتشال جثمانه: الدفاع المدني يكشف حيثيات وفاة مواطن إثر انهيار بئر بغزة

قيادي بحماس: اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية صفحة جديدة من صفحات العمل المشترك بغزة

قيادي بحماس: اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية صفحة جديدة من صفحات العمل المشترك بغزة

اشتية: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية

اشتية: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الثلاثاء؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الثلاثاء؟

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقرر تمديد إغلاق معبر بيت حانون

الاحتلال يقرر تمديد إغلاق معبر بيت حانون

حنيني: معاقبة الاحتلال للأسرى يمثل جريمة عنصرية ولن يكسر إرادتهم

حنيني: معاقبة الاحتلال للأسرى يمثل جريمة عنصرية ولن يكسر إرادتهم

الاحتلال يعتقل مقدسيا من منطقة باب الأسباط

الاحتلال يعتقل مقدسيا من منطقة باب الأسباط

الاحتلال يقرر منع إدخال الملابس لأسرى سجن النقب.. والأسرى يردون

الاحتلال يقرر منع إدخال الملابس لأسرى سجن النقب.. والأسرى يردون

التعاون الإسلامي تدين استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

التعاون الإسلامي تدين استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

زعارير: انتهاكات الاحتلال غير المسبوقة بالأقصى تستوجب نصرته والدفاع عنه

زعارير: انتهاكات الاحتلال غير المسبوقة بالأقصى تستوجب نصرته والدفاع عنه

فتوح: حصار الاحتلال لبلدة بيتا بنابلس إجرام حقيقي وإرهاب دولة

فتوح: حصار الاحتلال لبلدة بيتا بنابلس إجرام حقيقي وإرهاب دولة

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

منوعات

ياسمين صبري تتصدّر الترند بعد ارتدائها ساعة ثمينة بمبلغ فلكي

ياسمين صبري تتصدّر الترند بعد ارتدائها ساعة ثمينة بمبلغ فلكي

فنان مصري شهير ينهار على الهواء: اضطريت أدخل تيك توك لـ قلة العمل

فنان مصري شهير ينهار على الهواء: اضطريت أدخل تيك توك لـ قلة العمل

صور: أحمد الفيشاوي يصدم متابعيه في أحدث ظهور مع الراقصة دينا

صور: أحمد الفيشاوي يصدم متابعيه في أحدث ظهور مع الراقصة دينا

تعاطف كبير مع يوسف فوزي بعد حديثه عن النسيان وإصابته بالشلل الرعاش

تعاطف كبير مع يوسف فوزي بعد حديثه عن النسيان وإصابته بالشلل الرعاش

حورية فرغلي تكشف اسم الفتاة التي ارتبط بها حسن شاكوش

حورية فرغلي تكشف اسم الفتاة التي ارتبط بها حسن شاكوش

ميريام فارس تُوجه رسالة مؤثرة لجمهورها خلال تكريمها بـ&quot;الموريكس دور&quot;

ميريام فارس تُوجه رسالة مؤثرة لجمهورها خلال تكريمها بـ"الموريكس دور"

فيديو: مرام البلوشي تدخل العناية المركزة مجدداً بعد تدهور حالتها الصحية

فيديو: مرام البلوشي تدخل العناية المركزة مجدداً بعد تدهور حالتها الصحية

شاهد: رضوى الشربيني تنهار من البكاء على الهواء لهذا السبب

شاهد: رضوى الشربيني تنهار من البكاء على الهواء لهذا السبب

بالصور: درة تحتفل بعيد ميلاد حماتها في ظهور نادر معها

بالصور: درة تحتفل بعيد ميلاد حماتها في ظهور نادر معها

ميرهان حسين تكشف موقفها من الزواج ومواصفات شريك حياتها

ميرهان حسين تكشف موقفها من الزواج ومواصفات شريك حياتها

عربي

الخارجية السعودية: لا مجال لحل الصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية

الخارجية السعودية: لا مجال لحل الصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية

الخارجية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بتدمير الخرطوم بشكل ممنهج

الخارجية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بتدمير الخرطوم بشكل ممنهج

الأردن: بدء محاكمة النائب عماد العدوان الأربعاء بعد إسناد أربع تهم بينها تهريب أسلحة

الأردن: بدء محاكمة النائب عماد العدوان الأربعاء بعد إسناد أربع تهم بينها تهريب أسلحة

السعودية تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار التجاوزات في الأقصى

السعودية تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار التجاوزات في الأقصى