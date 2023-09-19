شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة
خلال لقاء الرئيس عباس مع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قادة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على هامش مشاركة سيادته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وأطلع الرئيس عباس قادة الجالية على المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتطورات السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، والأوضاع التي يعيشها شعبنا جراء الاحتلال وممارساته العدوانية بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وعمليات التوسع الاستيطاني المستمرة.

وقال الرئيس عباس إن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال استمرارها بسياسة الاستيطان، والاقتحامات، والاعتقالات، والاستيلاء على الأراضي.

واستعرض الرئيس عباس الجهود التي تبذلها القيادة في المحافل الدولية كافة، لمواجهة القرارات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.

وشدد الرئيس عباس على الموقف الفلسطيني بضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967.

وأشاد الرئيس عباس بدور الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية في دعم أبناء شعبنا، مؤكدا أهمية دورها في تكوين رأي عام أميركي داعم لقضيتنا الوطنية.

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