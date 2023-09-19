تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

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بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-19 28-18 28-18 بيت لحم 29-19 28-18 28-18 رام الله والبيرة 28-18 27-17 27-17 طولكرم 31-22 30-21 30-21 نابلس 30-19 29-18 29-18 قلقيلية 31-22 30-21 30-21 جنين 34-21 33-20 33-20 سلفيت 29-19 28-18 28-18 طوباس 35-22 34-21 34-21 روابي 30-19 29-18 29-18 الخليل 28-18 27-17 27-17 غزه 30-23 29-22 29-22 أريحا 39-25 38-25 38-25 خانيونس 30-23 29-22 29-22 الأغوار الشمالية 37-23 36-23 36-23 رفح 31-22 30-21 30-21

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .يوم الأربعاء، يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: