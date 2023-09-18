الاحتلال يقرر منع إدخال الملابس لأسرى سجن النقب.. والأسرى يردون

رام الله - دنيا الوطنقررت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، منع إدخال الملابس لأسرى سجن النقب، في إطار تطبيق قرارات وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق الأسرى.وقال مكتب (إعلام الأسرى) إن إدارة سجون الاحتلال قررت معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس مدة 6 شهور، ضمن حملة بن غفير لتشديد الخناق عليهم.وأضاف أن الأسرى في سجن النقب قرروا إعادة وجبات الطعام وإغلاق الأقسام غدًا الثلاثاء، كرد أولي على إجراءات إدارة السجن التي تمس متطلبات حياتهم الأساسية.بدورها قالت هيئة شؤون الأسرى إن حالة من التوتر تسود سجن (النقب) عقب قرار إدارة السّجن، بفرض (عقوبات) بحق الأسرى القابعين في قسمي (26 و27)، تتمثل بحرمانهم من إدخال الملابس لمدة ستة شهور.وأكدت الهيئة، أن الأسرى وفي إطار الرد الأولي على قرار إدارة السجن الانتقامي، والذي يأتي في سياق العدوان المتواصل بحقهم، قرر الأسرى إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام ليوم غد الثلاثاء.