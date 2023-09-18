شؤون فلسطينية

التعاون الإسلامي تدين استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

التعاون الإسلامي تدين استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، اليوم الإثنين، ذلك امتدادا لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، ومساسا بمشاعر المسلمين وخرقا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وجددت التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعية أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة واحترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك.

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