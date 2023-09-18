دنيا الوطن تستنكر ملاحقة شركة الحلو للبترول للزميل محمد عوض

تستنكر، مؤسسة "دنيا الوطن"، بشدة، ملاحقة مراسلها بمدينة غزة، الزميل الصحفي، محمد عوض، على خلفية شكوى تقدمت بها شركة لبيب الحلو للبترول، وتعتبر أن هذه الملاحقة هي تقييداً لدور الصحفيين في مجال المساءلة وتعزيز الشفافية داخل المجتمع.وترى "دنيا الوطن"، أن مضايقة وملاحقة الصحفيين بناءً على شكاوى تُقَدم إلى النيابة العامة والأجهزة الشرطية، تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير والتي نصت عليها المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005.وتعتبر التهديد بالاعتقال والسجن للصحفيين، بناءً على ادعاءات واهية، يمثل اعتداءً على حرية العمل الصحفي في فلسطين، وتطالب السيد النائب العام بغزة، المستشار محمد النحال، بإلغاء أيّ مذكرات استدعاء أو توقيف بحق الزميل الصحفي محمد عوض.وتؤكد "دنيا الوطن"، على حق الصحفيين في ممارسة عملهم الصحفي، دون تقييد أو ملاحقة؛ وتدعو إلى متابعة الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين، داخل نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كونها المرجع المهني والنقابي للصحفيين الفلسطينيين.كما تؤكد "دنيا الوطن"، على التزامها بقرارات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وتدعو كافة الجهات الحكومية المختصة، بعدم اتخاذ أي إجراءات إلى حين انتهاء نقابة الصحفيين الفلسطينيين من متابعة القضية.18 أيلول/ سبتمبر 2023