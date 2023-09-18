شؤون فلسطينية

دنيا الوطن تستنكر ملاحقة شركة الحلو للبترول للزميل محمد عوض

دنيا الوطن تستنكر ملاحقة شركة الحلو للبترول للزميل محمد عوض
تستنكر، مؤسسة "دنيا الوطن"، بشدة، ملاحقة مراسلها بمدينة غزة، الزميل الصحفي، محمد عوض، على خلفية شكوى تقدمت بها شركة لبيب الحلو للبترول، وتعتبر أن هذه الملاحقة هي تقييداً لدور الصحفيين في مجال المساءلة وتعزيز الشفافية داخل المجتمع.

وترى "دنيا الوطن"، أن مضايقة وملاحقة الصحفيين بناءً على شكاوى تُقَدم إلى النيابة العامة والأجهزة الشرطية، تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير والتي نصت عليها المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005.

وتعتبر التهديد بالاعتقال والسجن للصحفيين، بناءً على ادعاءات واهية، يمثل اعتداءً على حرية العمل الصحفي في فلسطين، وتطالب السيد النائب العام بغزة، المستشار محمد النحال، بإلغاء أيّ مذكرات استدعاء أو توقيف بحق الزميل الصحفي محمد عوض.

وتؤكد "دنيا الوطن"، على حق الصحفيين في ممارسة عملهم الصحفي، دون تقييد أو ملاحقة؛ وتدعو إلى متابعة الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين، داخل نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كونها المرجع المهني والنقابي للصحفيين الفلسطينيين.

كما تؤكد "دنيا الوطن"، على التزامها بقرارات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وتدعو كافة الجهات الحكومية المختصة، بعدم اتخاذ أي إجراءات إلى حين انتهاء نقابة الصحفيين الفلسطينيين من متابعة القضية.

18 أيلول/ سبتمبر 2023

أخبار ذات صلة

التعاون الإسلامي تدين استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

التعاون الإسلامي تدين استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

زعارير: انتهاكات الاحتلال غير المسبوقة بالأقصى تستوجب نصرته والدفاع عنه

زعارير: انتهاكات الاحتلال غير المسبوقة بالأقصى تستوجب نصرته والدفاع عنه

فتوح: حصار الاحتلال لبلدة بيتا بنابلس إجرام حقيقي وإرهاب دولة

فتوح: حصار الاحتلال لبلدة بيتا بنابلس إجرام حقيقي وإرهاب دولة

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

نقابة موظفي غزة تعقب على قرار تخفيض نسبة صرف الرواتب

نقابة موظفي غزة تعقب على قرار تخفيض نسبة صرف الرواتب

القوى الوطنية والإسلامية تكرّم قيس عبد الكريم

القوى الوطنية والإسلامية تكرّم قيس عبد الكريم

&quot;حريات&quot; يدعو مجلس الوزراء للتراجع عن أحد قراراته

"حريات" يدعو مجلس الوزراء للتراجع عن أحد قراراته

دنيا الوطن تستنكر ملاحقة شركة الحلو للبترول للزميل محمد عوض

دنيا الوطن تستنكر ملاحقة شركة الحلو للبترول للزميل محمد عوض

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زعارير: انتهاكات الاحتلال غير المسبوقة بالأقصى تستوجب نصرته والدفاع عنه

زعارير: انتهاكات الاحتلال غير المسبوقة بالأقصى تستوجب نصرته والدفاع عنه

فتوح: حصار الاحتلال لبلدة بيتا بنابلس إجرام حقيقي وإرهاب دولة

فتوح: حصار الاحتلال لبلدة بيتا بنابلس إجرام حقيقي وإرهاب دولة

نقابة موظفي غزة تعقب على قرار تخفيض نسبة صرف الرواتب

نقابة موظفي غزة تعقب على قرار تخفيض نسبة صرف الرواتب

القوى الوطنية والإسلامية تكرّم قيس عبد الكريم

القوى الوطنية والإسلامية تكرّم قيس عبد الكريم

&quot;حريات&quot; يدعو مجلس الوزراء للتراجع عن أحد قراراته

"حريات" يدعو مجلس الوزراء للتراجع عن أحد قراراته

السفير عبد الهادي يشارك بمراسم تشييع الفنان المناضل حسين منذر

السفير عبد الهادي يشارك بمراسم تشييع الفنان المناضل حسين منذر

قلقيلية: الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقله

قلقيلية: الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقله

الاقتصاد: ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 44% والمصانع 55% خلال الشهر الماضي

الاقتصاد: ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 44% والمصانع 55% خلال الشهر الماضي

منوعات

تعاطف كبير مع يوسف فوزي بعد حديثه عن النسيان وإصابته بالشلل الرعاش

تعاطف كبير مع يوسف فوزي بعد حديثه عن النسيان وإصابته بالشلل الرعاش

حورية فرغلي تكشف اسم الفتاة التي ارتبط بها حسن شاكوش

حورية فرغلي تكشف اسم الفتاة التي ارتبط بها حسن شاكوش

ميريام فارس تُوجه رسالة مؤثرة لجمهورها خلال تكريمها بـ&quot;الموريكس دور&quot;

ميريام فارس تُوجه رسالة مؤثرة لجمهورها خلال تكريمها بـ"الموريكس دور"

فيديو: مرام البلوشي تدخل العناية المركزة مجدداً بعد تدهور حالتها الصحية

فيديو: مرام البلوشي تدخل العناية المركزة مجدداً بعد تدهور حالتها الصحية

شاهد: رضوى الشربيني تنهار من البكاء على الهواء لهذا السبب

شاهد: رضوى الشربيني تنهار من البكاء على الهواء لهذا السبب

بالصور: درة تحتفل بعيد ميلاد حماتها في ظهور نادر معها

بالصور: درة تحتفل بعيد ميلاد حماتها في ظهور نادر معها

ميرهان حسين تكشف موقفها من الزواج ومواصفات شريك حياتها

ميرهان حسين تكشف موقفها من الزواج ومواصفات شريك حياتها

شاهد: نوال الزغبي ومحمد رمضان يتصالحان على مسرح &quot;الموريكس دور&quot;

شاهد: نوال الزغبي ومحمد رمضان يتصالحان على مسرح "الموريكس دور"

بالهوت شورت.. ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

بالهوت شورت.. ابنة هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

الكشف عن حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بـ&quot;مرض خطير&quot;

الكشف عن حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بـ"مرض خطير"

عربي

الخارجية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بتدمير الخرطوم بشكل ممنهج

الخارجية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بتدمير الخرطوم بشكل ممنهج

الأردن: بدء محاكمة النائب عماد العدوان الأربعاء بعد إسناد أربع تهم بينها تهريب أسلحة

الأردن: بدء محاكمة النائب عماد العدوان الأربعاء بعد إسناد أربع تهم بينها تهريب أسلحة

السعودية تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار التجاوزات في الأقصى

السعودية تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار التجاوزات في الأقصى

مصرع أربعة أفراد من فريق إنقاذ يوناني إثر حادث سير في ليبيا

مصرع أربعة أفراد من فريق إنقاذ يوناني إثر حادث سير في ليبيا