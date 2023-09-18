نقابة الصحفيين تؤكد وقوفها بجانب الصحفي عوض ضد شكوى شركة الحلو للبترول

رام الله - دنيا الوطنقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إنها تتابع الإجراءات التي بدأت بها النيابة بغزة بحق الزميل الصحفي محمد عوض بناء على شكوى شركة الحلو للبترول، التي رفضت مساعي النقابة لبحث القضية وحل الخلاف بينها وبين الزميل عوض.وبحسب إفادة الزميل محمد عوض فإنه وبعد إغلاق النيابة للشكوى المرفوعة ضده من شركة الحلو للبترول، فإن الأخيرة توجهت للمكتب الفني لدى النائب العام بشكوى من أجل استصدار قرار بتوقيفه.وأكدت نقابة الصحفيين أن البدء بإجراءات بحق صحفي بناءً على قضية نشر متهم بها دون اطلاع النقابة ورغم محاولتها الاطلاع على تفاصيل القضية من شركة الحلو التي لم تتعاطى مع مساعي النقابة.وأعربت النقابة عن أسفها لما تقوم به شركة الحلو خاصة وانه تم الطلب من مديرها بتقديم الشكوى ضد الزميل عوض لمتابعتها بالنقابة مهنياً، والذي قوبل بالاصرار على شكواه في الشرطة، وقامت النقابة بالتواصل مع مدير الشركة من أجل بحث القضية الا ان طلبها قوبل بالرفض.وأكدت نقابة الصحفيين ومن منطلق مسؤوليتها الأخلاقية أنها كلفت لجنة اخلاقيات المهنة بمتابعة القضية مهنيا ، فيما تتولى اللجنة القانونية ولجنة الحريات متابعة أية إجراءات تتخذ بحق الزميل عوض . وحذرت من اتخاذ أية إجراءات بحق الزميل عوض قبل اتخاذ لجنة أخلاقيات المهنة موقفها في القضية.ودعت نقابة الصحفيين جمعية أصحاب شركات البترول والغاز إلى التدخل لوقف الإجراءات التي بدأت بها شركة الحلو بحق الزميل عوض مؤكدة انها ستقف بقوة في مواجهة أية عملية توقيف بحق الزميل عوض دون حكم قضائي استنفذ كافة الاجراءات القضائية، مؤكدة انها ستتخذ الاجراءات اللازمة للوقوف إلى جانب الزميل عوض ، وتحمل جمعية اصحاب شركات البترول مسؤولية أية إجراءات تفضي إلى الاساءة للزميل عوض.بدورها، استنكرت، مؤسسة "دنيا الوطن"، بشدة، ملاحقة مراسلها بمدينة غزة، الزميل الصحفي، محمد عوض، على خلفية شكوى تقدمت بها شركة لبيب الحلو للبترول، وتعتبر أن هذه الملاحقة هي تقييداً لدور الصحفيين في مجال المساءلة وتعزيز الشفافية داخل المجتمع.وترى "دنيا الوطن"، أن مضايقة وملاحقة الصحفيين بناءً على شكاوى تُقَدم إلى النيابة العامة والأجهزة الشرطية، تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير والتي نصت عليها المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005.واعتبرت التهديد بالاعتقال والسجن للصحفيين، بناءً على ادعاءات واهية، يمثل اعتداءً على حرية العمل الصحفي في فلسطين، وتطالب السيد النائب العام بغزة، المستشار محمد النحال، بإلغاء أيّ مذكرات استدعاء أو توقيف بحق الزميل الصحفي محمد عوض.وأكدت "دنيا الوطن"، على حق الصحفيين في ممارسة عملهم الصحفي، دون تقييد أو ملاحقة؛ وتدعو إلى متابعة الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين، داخل نقابة الصحفيين الفلسطينيين، كونها المرجع المهني والنقابي للصحفيين الفلسطينيين.