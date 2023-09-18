"الخارجية" ترحب بتقرير "بتسيلم" وتؤكد أهمية محاسبة الاحتلال على جرائمه

رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالتقارير المحلية والإقليمية والدولية بما فيها تقارير منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، التي توثق انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات مستوطنيه المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن آخر تلك التقارير كان التقرير الذي صدر عن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، الذي أكد أن إسرائيل تنفذ جريمة التهجير القسري في الضفة الغربية وتصعد من عمليات هدم المنازل والمباني والمنشآت، وأن الحكومة الإسرائيلية تستخدم المستوطنين كأداة لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية وتحول حياة المواطنين الفلسطينيين إلى جحيم، والذي بين، أيضا، أنه منذ عام 2006 وحتى منتصف العام الجاري هدمت سلطات الاحتلال 2123 مبنى سكنيا في الضفة الغربية، وغيرها من الانتهاكات التي وثقها التقرير.وطالبت الوزارة، الأمم المتحدة والدول باعتماد تلك التقارير والتعامل مع دولة الاحتلال على أساسها، باعتبارها تمارس أبشع الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يفرضه ذلك من إجراءات وتدابير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وما يتطلبه من عقوبات تجبر دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وتلزمها بالانصياع لإرادة السلام الدولية، حفاظا على الحل السياسي التفاوضي للصراع وتحقيق السلام، لضمان أمن واستقرار المنطقة.