رغم صفقة التبادل.. بايدن يؤكد مواصلة فرض العقوبات على إيران

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على إيران، رغم إتمام صفقة لتبادل السجناء بين البلدين، تضمنت الإفراج عن أموال إيرانية كانت مجمدة لدى كوريا الجنوبية.وأضاف بايدن أن "5 أميركيين أبرياء كانوا قد سجنوا في إيران عادوا أخيراً للوطن"، موجها الشكر لحكومات قطر وعمان وسويسرا وكوريا الجنوبية على جهودهم في هذا الصدد.وأطلقت الولايات المتحدة، سراح 5 إيرانيين محتجزين لديها مقابل الإفراج عن 5 أميركيين محتجزين لدى طهران في صفقة تم بموجبها أيضاً الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة، وذلك بوساطة قطرية.