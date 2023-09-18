شؤون فلسطينية

الاقتصاد: ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 44% والمصانع 55% خلال الشهر الماضي

الاقتصاد: ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 44% والمصانع 55% خلال الشهر الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر آب المنصرم على ترخيص 14 مصنعا جديدا بقيمة استثمارية بلغت 13.2 مليون دولار، تركزت في محافظات أريحا، والخليل، والقدس، وبيت لحم، ورام الله والبيرة، وسلفيت، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس.

وأشار تقرير صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، إلى أن عدد المصانع سجل ارتفاعا بنسبة 55.6% مقارنة مع الشهر السابق، وذات النسبة مقارنة مع الشهر المقابل لعام 2022، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية.

الشركات الجديدة

وسجلت الوزارة 288 شركة جديدة برأسمال إجمالي وصل إلى 28.3 مليون دولار بنسبة ارتفاع 44.7% مقارنة بالشهر السابق 4.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2022، في حين سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعا بنسبة 112.8% مقارنة مع الشهر السابق، فيما انخفض بنسبة 41.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

السجل التجاري

سجلت الوزارة 536 تاجراً جديداً، شكلت الإناث 5.6% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري، بنسبة ارتفاع 25.8% بالشهر السابق، وسجل هذا العدد انخفاضا بنسبة 10.1% بالمقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2022.

وعلى صعيد المحافظات، احتلت محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري بنسبة وصلت إلى 26.9%، تلتها محافظة نابلس بنسبة 18.7%، ثم محافظة طوباس بنسبة 13.2% خلال شهر اَب 2023.

شهادات المنشأ

صادقت الوزارة خلال شهر آب على 202 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية بقيمة 10.50 مليون دولار، حيث ارتفعت قيمة شهادات المنشأ بنسبة 2.9% لشهر اَب 2023 مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض هذه القيمة بنسبة 22.2% مع الشهر المناظر 2022، كما سجلت شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 13.5% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2022.

 ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر اَب 2023، فقد ساهمت صادرات منتجات الحجر والرخام بالحصة الأكبر من حيث العدد، وذلك بنسبة 33.7%، تلتها صادرات منتجات الزراعية بنسبة بلغت 23.8%، ومن حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المنتجات المعدنية في المقام الأول بنسبة 47.2%، وصادرات المنتجات الغذائية في المقام الثاني بنسبة 15.6% من مجمل القيمة.

رخص الاستيراد

أصدرت الوزارة 3,704 رخصة استيراد خلال شهر آب، لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 209 مليون دولار، بنسبة ارتفاع 10.3% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 6.2% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2022، كما شهدت قيمة رخص الاستيراد انخفاضا بنسبة 32.0% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 37.4% مقارنة مع الشهر المناظر 2022.

حقوق الملكية الفكرية

قامت الإدارة العامة للملكية الفكرية بإيداع 252 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، كما تم تسجيل 84 علامة تجارية جديدة، فيما تم تجديد 113 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع 17 رسوم صناعية جديدة، فيما تم تسجيل 2 رسوم صناعية جديدة، فيما تم إيداع 2 براءة اختراع.

 من ناحية أخرى، تم تحصيل ما قيمة 219.4 ألف شيقل كإيرادات خدمات الملكية الفكرية خلال شهر آب بنسبة ارتفاع 0.9% مقارنة مع الشهر السابق، وبنسبة 1.7% مقارنة الشهر المناظر من عام 2022.

خدمات اللامركزية   

سجلت عدة خدمات اللامركزية خلال شهر اَب ارتفاعا بنسبة 8.8% مقارنة بالشهر السابق، حيث قامت الوزارة بتقديم 3,810 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية.

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