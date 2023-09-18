دولي

بايدن يخطط لتوسعة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

بايدن يخطط لتوسعة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن لتوسيع قائمة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بهدف التصدي لنفوذ روسيا والصين فيه.

ونقلت صحيفة (التلغراف) البريطانية عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قوله، إن بايدن سيطلب خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء، إعادة النظر في التركيبة الحالية للمجلس.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأميركي سيدفع باتجاه إضافة 5 أو 6 دول لنيل العضوية الدائمة في المجلس، تشمل: اليابان وألمانيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وأشارت إلى أنه ليس معروفا إن كان الأعضاء "الدائمون المقترَحون" سيمتلكون حق النقض (الفيتو) أو لا.

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