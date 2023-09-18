حمادة: عمليات إطلاق النار بالضفة رداً على جرائم الاحتلال بالأقصى خلال "الأعياد اليهودية"





وشدد حمادة أن دوي الرصاص في الأغوار وجنين ونابلس يؤكد مجددا يقظة المقاومة وقوة سواعد المقاومين وقدرتهم على الوصول لقوات العدو ومستوطنيه في كل شارع ومنطقة، وخيبة كل المراهنين على انطفاء جذوة المقاومة وفراغ جُعبتها.





وقال: إن استمرار جرائم المستوطنين بالأقصى سيقابله ردود فلسطينية متتابعة، وستكون كلمة المقاومة هي الأعلى، وإن الاحتلال الذي لا يفهم إلا لغة القوة سيجد نفسه في مستنقع الرعب والموت الزؤام، أمام رصاص مقاومينا وبنادقهم الطاهرة.









رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة أنّ عمليات إطلاق النار على جنود الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق بالضفة اليوم ردود طبيعية على جرائم الاحتلال بالمسجد الأقصى أمس، وضمن حالة الاستنفار الشعبي للدفاع عن القدس والأقصى أمام هجمات المستوطنين ومخططاتهم الإجرامية.