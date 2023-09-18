الاحتلال يواصل حصار نابلس ويغلق المداخل الرئيسية

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها للطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، في إطار الحصار المفروض على المدينة.وأفاد مراسل "دنيا الوطن" أن الاحتلال عزز من قواته على مداخل المدينة بشكل كبير، وأغلق الطرق الرئيسية منها وإليها، بالإضافة لبعض الطرق الفرعية التي يستخدمها المواطنون.وكانت قوات الاحتلال فرضت حصارًا مشددًا وداهمت عشرات منازل المواطنين، وعززت من إجراءاتها العسكرية عند الحواجز التي نصبتها، كما وعرقلت دخول المواطنين أو خروجهم من المدينة.