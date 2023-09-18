بالفيديو: افتتاح جسر مشاة معلق في منطقة القراراة جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنافتتحت جمعية بيادر للبيئة والتنمية بالتعاون مع الحكومة اليابانية، جسرا للمشاة في منطقة القرارة جنوب قطاع غزة.وحضر الافتتاح ممثل اليابان لدى فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، الذي زار منطقة القرارة للاحتفال بانتهاء هذا المشروع الممول من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).وأوضحت جمعية بيادر، أنه سيستفيد من المشروع أكثر من 7000 طالب يوميًا بالإضافة إلى 300 مريض بشكل مباشر من مشروع الجسر وآلاف المستخدمين الآخرين بما في ذلك مجتمع ذوي الإعاقة.