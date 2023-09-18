شؤون فلسطينية

بالفيديو: افتتاح جسر مشاة معلق في منطقة القراراة جنوب قطاع غزة

بالفيديو: افتتاح جسر مشاة معلق في منطقة القراراة جنوب قطاع غزة
جانب من الافتتاح
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت جمعية بيادر للبيئة والتنمية بالتعاون مع الحكومة اليابانية، جسرا للمشاة في منطقة القرارة جنوب قطاع غزة.

وحضر الافتتاح ممثل اليابان لدى فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، الذي زار منطقة القرارة للاحتفال بانتهاء هذا المشروع الممول من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).

وأوضحت جمعية بيادر، أنه سيستفيد من المشروع أكثر من 7000 طالب يوميًا بالإضافة إلى 300 مريض بشكل مباشر من مشروع الجسر وآلاف المستخدمين الآخرين بما في ذلك مجتمع ذوي الإعاقة.


 


   

 

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