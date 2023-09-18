شؤون فلسطينية

قيادي بحزب الشعب: اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية لا تترجم مخرجات اتفاق المصالحة بالقاهرة

قيادي بحزب الشعب: اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية لا تترجم مخرجات اتفاق المصالحة بالقاهرة
حزب الشعب
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وأمين سر لجنة المصالحة المجتمعية التي انبثقت عن حوارات القاهرة في حينه نافذ غنيم  "ان ما تم الاعلان عنه مؤخرا من تشكيل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية في قطاع غزة لا يمثل ولا يتفق مع جوهر مخرجات حوارات المصالحة الوطنية في القاهرة والتي كان من بينها في ذلك الوقت  تشكيل لجنة للمصالحات المجتمعية شاركت فيها جميع الفصائل الوطنية والاسلامية الفاعلة، كما حددت مضمون واليات عمل هذه اللجنة من اجل تحقيق هدف المصالحة المجتمعية ومعالجة اثار الانقسام بما هو اعمق من جبر الضرر المادي".

وأضاف غنيم "ان لجنة المصالحة المجتمعية لم تكن في مضمونها لجنة للمساعدات المعيشية او ما شابه، بل كان مسعاها تحقيق هدف اجتماعي يشكل ركنا اساسيا في اطار المصلحة الوطنية العليا بعمقها السياسي".

كما شدد على ضرورة أن يحرص الجميع على تعزيز ما هو موحد، والابتعاد عن اي اجراءات تعمق حالة الانقسام الداخلي وربما تماسسه.

ودعا غنيم إلى ضرورة تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية التي تشكل اساس ومنطلق هذا الفعل الوطني والاجتماعي، وإلى تكاثف الارادة الجمعية للتقدم على طريق انهاء حالة الانقسام كاساس ومقدمة حقيقية لارساء اسس وطيدة وقوية لتحقيق مصالحة مجتمعية شاملة ومكتملة الاركان والاهداف والنتائج.

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