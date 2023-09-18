بدء تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة والإفراج عن مليارات الدولارات المحتجزة

بدأت عملية تبادل السجناء بين الولايات المتحد وإيران، مساء اليوم الإثنين، بوساطة قطر التي أوضحت أن أموالا إيرانية مجمدة جرى تحويلها إلى حسابات مصرفية في الدوحة، فضلا عن إرسال طائرة قطرية إلى طهران لنقل السجناء الأميركيين.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أن الأموال الإيرانية بقيمة 6 مليارات دولار تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في الدوحة.



وأضافت الوكالة أن طائرة قطرية كانت على أهبة الاستعداد في إيران صباح اليوم لنقل خمسة سجناء أميركيين، واثنين من أفراد أسرهم إلى الدوحة.



وتسمح صفقة المبادلة، التي توسطت فيها قطر وتم الإعلان عنها في 10 أغسطس، لخمسة مواطنين أميركيين تحتجزهم إيران بالمغادرة مقابل تحويل الأموال إلى بنوك في قطر، والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.



وكانت وكالة "رويترز"، أفادت في وقت سابق أنه بموجب الاتفاق، من المتوقع أن يغادر خمسة مواطنين أميركيين مزدوجي الجنسية كانوا مسجونين في إيران إلى الدوحة ومنها إلى الولايات المتحدة.



وفي المقابل، ستطلق الولايات المتحدة سراح خمسة إيرانيين محتجزين لديها.



وبحسب كنعاني فإن اثنين سيعودان لإيران بينما سيبقى اثنان في الولايات المتحدة بناء على طلبهما وسينضم الخامس لأسرته في دولة ثالثة.





رام الله - دنيا الوطن