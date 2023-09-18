إسرائيل تهاجم السفير الألماني لديها وتتهمه بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية

رام الله - دنيا الوطنتقدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بشكوى ضد السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفان زايبرت، عقب حضوره جلسة المحكمة العليا عند النظر في الالتماسات ضد قانون "حجة المعقولية".ونقلت وكالة الانباء الألمانية، عن مسؤول إسرائيلي في هذا الشأن قوله، بأن حضور السفير زايبرت جلسة المحكمة العليا حول التغييرات القضائية، "تعتبر في نظر الجهات المسؤولة في إسرائيل على أنها تدخل في شؤون إسرائيل الداخلية".ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، فإن السفير نشر مقطع فيديو من قاعة المحكمة يقول فيه بالعبرية إنه "يعتقد أن شيئا مهما يحدث لديمقراطية إسرائيل. وباعتبارنا أصدقاء لإسرائيل، فإننا نتابع المحكمة العليا باهتمام كبير".وقدم الشكوى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عبر سفير تل أبيب في برلين.