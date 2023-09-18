طالباً مساعدة الجمهور.. الجيش الأميركي يبحث عن "إف 35" مفقودة

رام الله - دنيا الوطنطلب الجيش الأميركي، الجمهور بالمساعدة في عملية البحث عن طائرة "إف 35"، حيث فقدت بعد أن تسبب حادث في قفز قائدها بعد ظهر أمس الأحد.وقالت قاعدة تشارلستون المشتركة عبر حسابها على (فيسبوك) ومقرها ولاية ساوث كارولينا، إن الطائرة كانت من طراز "إف 35" وتابعة لقاعدة مشاة البحرية الجوية.وقفز الطيار بسلام ونقل إلى مركز طبي، لكن موقع الطائرة لا يزال مجهولاً، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وأضافت قاعدة تشارلستون المشتركة: "استنادا إلى آخر موقع معروف للطائرة وبالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية، فإننا نركز اهتمامنا شمالي مدينة تشارلستون، حول بحيرتي مولتري وماريون".وتابعت القاعدة: "يطلب من الجمهور التعاون مع السلطات العسكرية والمدنية، مع استمرار جهود البحث".وطلبت من "أي شخص لديه معلومات حول مكان وجود الطائرة، الاتصال بمركز عمليات الدفاع التابع للقاعدة".وتعمل القاعدة مع قاعدة مشاة البحرية الجوية في بوفورت للمساعدة في تحديد موقع المقاتلة المفقودة، ونشرت فرق الطوارئ في محاولة للعثور عليها.