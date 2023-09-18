اختتام أعمال مشروع تعزيز الابتكار في التعليم والبحث العلمي بالزراعة الدقيقة بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنشارك الدكتور محمد مشتهى نائب رئيس الكلية لشؤون التخطيط والعلاقات الخارجية وعبر تقنية المؤتمرات المرئية في احتفالية اختتام أعمال مشروع تعزيز الابتكار في التعليم والبحث العلمي في الزراعة الدقيقة في فلسطينBENEFIT، والتي استضافتها جامعة القدس المفتوحة في رام الله بحضور ومشاركة ممثلين عن الجامعات الفلسطينية الشريكة.وفي حديثه أعرب مشتهى عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية المتميزة، وقال: "إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال القطاع الزراعي في فلسطين، حيث ساهم في دمج وتبني العديد من الممارسات الحديثة والمبتكرة للمشاريع الزراعية، مما سيشارك في تحسين جودة المنتوجات الزراعية والإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز الجهود البحثية في مجال الزراعة".وأضاف مشتهى: "لقد ساهم هذا المشروع على مستوى التطبيقية في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة على المستويات التقنية والمعرفية، منها تطوير أربع مساقات متخصصة في مجال الزراعة الدقيقة، والتي تشمل على موضوعات حديثة وحيوية، علاوةً على تعزيز مختبرات الزراعة في الكلية بمجموعة من المعدات الحديثة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً بشكلٍ كبير على تحسين تجربة التعلم لطلبتنا، ويفتح آفاقاً جديدةً للبحث والابتكار".ووجه مشتهى شكره لجميع شركاء المشروع في ومقدمتهم جامعة القدس المفتوحة منسق المشروع، والتي بدورها لعبت دورا مهما في توجيه ودعم الجهود المبذولة لإنجاح المشروع وتحقيق كافة الأهداف المرسومة له، مثمنا كذلك الجهود المبذولة من الشركاء في الجامعات الفلسطينية والاتحاد الأوروبي على تفانيهم وتعاونهم المستمر في جمع ونقل الخبرات والمعرفة.ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج إيراسموس بلس الممول من قبل الاتحاد الاوروبي بالشراكة مع ست جامعات فلسطينية هي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وجامعة القدس المفتوحة وجامعة النجاح الوطنية وجامعة الاستقلال وجامعة الخليل وجامعة فلسطين التقنية – خضوري وأربع مؤسسات تعليم عالي أوروبية جامعة باتراس اليونانية وجامعة سلوفاكيا الزراعية ومعهد التكنولوجيا والإدارة التشيكية وجامعة روزا البلغارية.يشار إلى أن مشروع BENEFIT يعد من المشاريع النوعية التي شاركت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في تنفيذها بهدف تعزيز قدرات الطلبة والباحثين في مجال الزراعة الدقيقة من حيث المفهوم العلمي والتطبيقي، وذلك من خلال تعزيز البيئة الأكاديمية والعملية بأحدث الأجهزة والمعدات، علاوة على تطوير بعض المساقات التي تدرس في عمادة الهندسة والنظم الذكية والتطبيق العملي في مجال الزراعة الدقيقة.