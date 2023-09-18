غزة: تفاصيل ورشة عمل للتشريعي بشأن آليات احتساب العُملة القديمة بالوقت الحاضر

رام الله - دنيا الوطننظمت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، بغزة، ورشة عمل حول آليات احتساب قيمة العملة القديمة في الوقت الحاضر.وحضر الورشة رئيس اللجنة القانونية محمد فرج الغول، وأعضاؤها د. أحمد أبو حلبية، ود. يونس الأسطل، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وممثلون عن القضاء النظامي، وممثلين عن وزارة المالية.وناقشت الورشة آليات احتساب قيمة العملة القديمة في الوقت الحاضر، والجوانب الشرعية والتاريخية لهذا الموضوع، والتعميم المتعلق بالليرة الإسرائيلية.وبحث المجتمعون الآراء الفقهية في هذه القضية وتقاطعها مع القانون المدني وقانون المحاكمات.وتطرقوا إلى معايير احتساب قيمة العملة القديمة بما يعادلها حالياً ما بين الذهب أو العملة الرائجة أو سلة الغذاء أو جدول غلاء المعيشة.وخلصت الورشة للتوصية بإعداد المزيد من الدراسات والبحث لدى المكتب الفني للقضاء الشرعي والمكتب الفني للقضاء النظامي، ووزارة المالية، وتقديمها للمجلس التشريعي لدراسة هذه الآراء وبناء مشروع قانون يخدم المواطن والمجتمع.