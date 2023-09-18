كهرباء غزة: جدول التوزيع يتجه للتحسن التدريجي لهذا السبب





وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الشركة، محمد ثابت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن انكسار موجات الحر سيكون سبباً مباشراً لانخفاض الطلب على الطاقة، وبالتالي تحقيق جدول توزيع كهرباء مريح خلال فترة الخريف.

وتابع ثابت: "نحن نتحدث عن ثماني ساعات وأكثر ستتحقق باذن الله خلال أشهر الاعتدال".





وشهد قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين، من انقطاع كبير في الكهرباء، بسبب شدة الحرارة، وكثرة الأحمال حيث وصلت ساعات القطع إلى أكثر من ثماني ساعات يومياً،





ونتيجة لهذه الأزمة، قامت سلطة الطاقة بغزة، بتشغيل المولد الرابع في محطة توليد الكهرباء.

رام الله - دنيا الوطنأكدت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الاثنين، إن جدول الكهرباء، يتجه إلى التحسن التدريجي، خاصة بعد الـ 25 من أيلول/سبتمبر الجاري.