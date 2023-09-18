الإسلامية المسيحية تُشيد بالإجراءات الأردنية الجديدة بتقديم تسهيلات للمواطنين المقدسيين

رام الله - دنيا الوطنأشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بالقرارات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الأردنية بتقديم تسهيلات للمواطنين المقدسيين بالحصول على كافة الوثائق الخاصة بهم عن طريق التقدم إلى المحكمة الشرعية في مدينة القدس.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه التسهيلات الجديدة تأتي استكمالاً لقرار مجلس الوزراء الأردني الجديد تمديد العمل بتخفيض رسوم إصدار جوازات السفر للمقدسيين.وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تعكس حرص الأردن قيادةً وحكومةً على دعم صمود المقدسيين وتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عنهم في وقت هم أحوج فيه إلى الوقوف بجانبهم لمواجهة ما يتعرضون له من تطهير عرقي في مدينتهم.وثمنت الهيئة الدور الذي يقوم به الأردن من دعم واسناد متواصل للسطلة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس، والجهود السياسية التي يقوم بها الملك عبد الله الثاني في كافة المحافل العربية والدولية من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.ونوهت الهيئة إلى دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وأهمية هذه الوصاية في إعمار ورعاية المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.ودعت الهيئة الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مدينة القدس وتقديم كافة أشكال الدعم والاسناد للمقدسيين الذين هم الآن أحوج ما يكونون لهذا الدعم لمواجهة أعتى المحاولات الممنهجة لتهويد مدينتهم واقتلاعهم منها.