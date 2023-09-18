سلطة المياه تناقش مشروع صرف صحي شمال شرق رام الله مع بنك الاستثمار الأوروبي

رام الله - دنيا الوطناستقبلت سلطة المياه وفدا من بنك الاستثمار الأوروبي بمشاركة فريق من وزارة المالية الفلسطينية لمناقشة التطورات في مشروع صرف صحي شمال شرق رام الله الذي سيتم تنفيذه من قبل سلطة المياه بتمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي يبلغ 40 مليون يورو في المرحلة الأولى والتي تشمل إنشاء نظام جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، بقيمة 18 مليون يورو للمرحلة الثانية لإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة.وخلال الاجتماع قام م. عادل ياسين بوضع فريق بنك الاستثمار الأوروبي بصورة أبرز التطورات بخصوص عطاءات تصميم شبكات الصرف الصحي ومحطة المعالجة التي يتم تمويلهما من خلال البنك الدولي وايضا جاهزية سلطة المياه الفنية والاداريةوالمالية لاستكمال كافة المتطلبات لتنفيذ المشروع وتشغيله.وفيما اكد السيد مايكل نوسيك مسؤول ملف المشروع في بنك الاستثمار الاوروبي ان الاجراءات لتمويل المشروع تسير ضمن الخطة ولا يوجد أي معيقات او تحديات تواجه المشروع، وأنه سيتم تحضير مسودة اتفاقية تمويل المشروع خلال الشهر القادم مع اكتمال جميع الإجراءات لتوقيع الاتفاقية المالية والتي ستتم قبل نهاية شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم.ومن الجدير ذكره ان هذا المشروع يخدم 14 تجمعا في منطقة شمال شرق رام الله بعدد سكان يزيد عن 80 ألف نسمة ويتكون من شبكات صرف صحي وخطوط ناقلة ومحطة معالجة انظمة طاقة شمسية في المرحلة الاولى واعادة استخدام المياه المعالجة في المرحلة الثانية.