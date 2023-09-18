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تعليق مصر على تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

تعليق مصر على تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت مصر قيام مجموعة من المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، داعية إلى وقف مثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتُسهِم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الإثنين، على أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً، مخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، ولن تنال من الوضعية التاريخية والقانونية له، باعتباره وقفاً إسلامياً خالصاً.

ونوهت إلى أن مثل تلك الاستفزازات تقوّض مقومات التسوية التي تستند إليها الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى إعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.

وجددت دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدةً التزام مصر الكامل بدعم الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ومساندتها لكل المساعي التي تستهدف الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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