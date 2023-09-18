الأردن: بدء محاكمة النائب عماد العدوان الأربعاء بعد إسناد أربع تهم





وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت العدوان، في آيار/مايو الماضي، وقالت إنه حاول تهريب الأسلحة عبر معبر ألنبي خلال الأشهر الأخيرة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (المملكة)، اليوم الاثنين، بأن محكمة أمن الدولة ستبدأ أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان، و13 متهما آخرين يوم الأربعاء الموافق 20 الشهر الحالي، بعد أن أسند لهم أربع تهم.وأسندت للعدوان والمتهمين الآخرين، تهم تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون ( مكرر أربع مرات).وتضم اللائحة تهمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لأحكام المواد /و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد 3/و و3/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون.كما تشمل التهم القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالاشتراك، وفقاً لـ (المملكة).وكان مجلس النواب الأردني، اتخذ في أيار/مايو الماضي قراراً برفع الحصانة عن العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.