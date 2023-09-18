غلعاد أردان: اتفاق مع السعودية يعني إنهاء النزاع مع الدول العربية باستثناء الفلسطينيين

قال المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، غلعاد أردان، إن الجميع يدرك أنه في حال تم توقيع اتفاق مع السعودية، فإن ذلك يعني للأجيال القادمة إنهاء النزاع مع الدول العربية باستثناء الفلسطينيين.





وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأنه لهذا يرى إمكانية التوصل الى اتفاق مع المملكة، وينبغي التوصل الى مثل هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن "هذه قضية يتوجب على القيادة السياسية اتخاذ القرار بشأنها".





رام الله - دنيا الوطنوتابع أردان بأن "على القيادة السياسية في إسرائيل ان تضع سلم أولويات يتماشى مع الأهمية لكل ما يتم القيام به"، وفق تعبيره.وفيما يتعلق بما نشر من أن السعودية ابلغت الولايات المتحدة بوقف الاتصالات الخاصة بتطبيع العلاقات مع اسرائيل لعدم تقديم اي لفتات اسرائيلية للفلسطينيين، أشار المسؤول الإسرائيلي، إلى انه ليس لديه أي معلومات رسمية عن قرار سعودي بهذا الشأن.وأردف اردان انه "عندما تم ابرام اتفاق ابرهام مع الامارات والبحرين، تخلت الحكومة عن فكرة فرض القانون الإسرائيلي في أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما كان يعني اعلان السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق، وفق تعبيره.